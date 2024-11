A Polícia Nacional espanhola anunciou, este sábado, a detenção de três pessoas por insultos racistas contra os futebolistas do Barcelona Lamine Yamal e Raphinha, durante o jogo com o Real Madrid, disputado em Madrid, a 26 de outubro, para a liga espanhola.

De acordo com a polícia, os detidos, um dos quais menor, são suspeitos de terem proferido «declarações xenófobas que ofenderam a dignidade e integridade dos dois jogadores», do Barcelona, que venceu o jogo por 4-0.

As autoridades esclarecem que as detenções foram possíveis depois de visualizadas as filmagens feitas por outros espetadores, bem com as disponibilizadas pelo canal televisivo detentor dos direitos de transmissão.

As imagens da celebração do golo de Lamine Yamal – o terceiro dos catalães – nas quais são audíveis insultos racistas aos dois jogadores, rapidamente se tornaram virais. Os insultos, acompanhados de gestos imitando macacos, deram origem a múltiplas condenações, do Real Madrid à Liga espanhola.

Depois do jogo, o Conselho Superior do Desporto espanhol anunciou que a Comissão Antiviolência iria investigar os incidentes racistas ocorridos no Santiago Bernabéu.