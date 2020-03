O Barcelona já está em Madrid para El Clásico deste domingo com o Real Madrid, 20 horas (que pode seguir aqui no Maisfutebol) e os catalães divulgaram imagens da saída de Lionel Messi do autocarro, com a legenda: «Até em Madrid, ele é saudado como uma divindade.»

É certo que há muita gente a tirar fotografias e a saudar o craque argentino, mas nem todas as reações foram tão calorosas.

Veja as imagens: