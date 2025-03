O Barcelona saltou para a liderança isolada do campeonato espanhol esta quinta-feira, ao vencer por 3-0 na receção ao Osasuna, num jogo da 27.ª jornada, que tinha sido adiado devido à morte do médico dos «blaugrana».

Tal como Hansi Flick tinha prometido na véspera, Ronald Araújo e Raphinha descansaram – o uruguaio não saiu do banco, enquanto o brasileiro ficou na bancada. Também Robert Lewandowski, que já tinha sido gerido na seleção polaca, começou como suplente.

E foi o substituto de Lewandowski quem abriu o marcador, aos 11 minutos. Ferran Torres adiantou os catalães com uma finalização na pequena área, após um cruzamento de Alejandro Baldé.

Dez minutos depois, o Barça dilatou a vantagem, graças a um golo de penálti de Dani Olmo, que foi derrubado pelo guarda-redes do Osasuna na área. O internacional espanhol até falhou a primeira tentativa, mas o penálti foi repetido por invasão da área e, à segunda, Olmo não desperdiçou.

O ex-Leipzig, ainda assim, teve de ser substituído aos 28 minutos, devido a lesão.

No segundo tempo, o Barcelona entrou em modo gestão, mas ainda deu para Lewandowski, de cabeça, reforçar o estatuto de «Pichichi» do campeonato. O polaco passou a somar 23 golos, mais três do que Kylian Mbappé, o segundo melhor marcador.

Os catalães continuam sem perder em 2025 e chegam à quinta vitória consecutiva. Com 63 pontos, a equipa de Flick é líder da liga espanhola – o Real Madrid é segundo e tem 60, enquanto o Atlético Madrid está no terceiro posto, com 56.

Já o Osasuna, segue no 14.º lugar, com 33 pontos.