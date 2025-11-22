Dois anos e meio depois, o Barcelona voltou a competir em Camp Nou e regressou em grande num estádio que ainda está a ser remodelado (vai ter capacidade para 105 mil adeptos), ao vencer na receção ao Athletic Bilbao, por 4-0, em jogo da 13.ª jornada da liga espanhola.

O primeiro golo foi apontado logo aos quatro minutos, com o Barcelona a recuperar a bola no meio-campo ofensivo e Robert Lewandowski a rematar de pé esquerdo, na área, para o 1-0 no marcador.

A equipa da casa, treinada por Hansi Flick, dobrou a vantagem em cima do intervalo, com uma bela assistência de trivela de Lamine Yamal a lançar Ferran Torres para o 2-0 (45+2m). O guarda-redes Unai Simón deixou a bola escapar entre a perna direita e o braço direito, junto à relva.

Já na segunda parte, aos 48 minutos, Fermín López fez o 3-0, servido por Eric García, antes de rematar de pé direito na área, perante Unai Simón.

Pouco depois, Oihan Sancet pontapeou Fermín López e foi expulso aos 54 minutos, complicando ainda mais a missão do Athletic Bilbao.

Já em cima do minuto 90, novamente os protagonistas do 2-0, desta vez para o 4-0 final no marcador: Ferran Torres, de novo servido por Lamine Yamal, fechou as contas do resultado.

Na classificação, o Barcelona iguala o Real Madrid à condição, com 31 pontos, tendo a equipa da capital menos um jogo disputado. O Athletic Bilbao mantém-se com 17 pontos, para já no oitavo lugar, podendo perder posições de acordo com os restantes resultados da jornada.

Cânticos por Messi e foguetes no fim

Ao minuto dez de jogo, os adeptos do Barcelona cantaram por Lionel Messi, numa tarde em que, após o apito final, houve fogo-de-artifício para assinalar o regresso da equipa a Camp Nou.

O último jogo do Barcelona em Camp Nou tinha sido a 28 de maio de 2023, na vitória por 3-0 ante o Maiorca. Já neste mês, a 7 de novembro, a equipa tinha voltado ao recinto desportivo para um treino aberto, que teve 23 mil adeptos nas bancadas.

Celta de Vigo vence com golo de Aspas

No primeiro jogo do dia na liga espanhola, o Celta de Vigo venceu na visita ao Alavés, por 1-0, com um golo de Iago Aspas, de penálti, aos 55 minutos.

Este sábado, há ainda um Osasuna-Real Sociedad (18h00) e um Villarreal-Maiorca (20h00).

ESPANHA: resultados e classificação