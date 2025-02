O Barcelona aproveitou da melhor forma o empate no dérbi de Madrid e venceu este domingo na visita ao Sevilha, por 4-1, em jogo da 23.ª jornada da liga espanhola.

O primeiro golo do jogo foi apontado por Robert Lewandowski, logo aos sete minutos, num desvio junto ao poste, mas o Sevilha respondeu no minuto seguinte, com Rubén Vargas a fazer o 1-1, ao minuto oito.

Mais golos só na segunda parte, com o Barcelona a fugir para a vitória. Ao minuto 47, Fermín López, que entrou para a saída de Gavi ao intervalo, concluiu para o fundo da baliza um grande passe de Pedri.

Não importa o pé, que o Raphinha está lá para lhe fazer o gosto 🦶

🇪🇸 @LaLiga | @SevillaFC 1 x 3 @FCBarcelona#DAZNLALIGA pic.twitter.com/GhT6HcKRZi — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 9, 2025

Aos 55 minutos, Raphinha provou que sabe rematar com qualquer pé e, com o direito, fez o 3-1 para os visitantes, que fecharam as contas do jogo mesmo em inferioridade numérica após a expulsão de Fermín López (62m). Foi ao minuto 89, com Eric García a fazer o 4-1.

Com este resultado, o Barcelona passa a somar 48 pontos, no 3.º lugar. Tem menos um do que o Atlético de Madrid (2.º com 49) e menos dois do que o líder Real Madrid (50).

Noutro jogo da tarde deste domingo, a Real Sociedad recebeu e venceu o Espanyol, por 2-1. Sheraldo Becker marcou logo aos 38 segundos, Javi Puado empatou de penálti na segunda parte (53m) e Brais Méndez marcou o golo da vitória dos bascos, ao minuto 84.

A Real Sociedad ocupa o 7.º lugar, com 31 pontos. O Espanyol é 17.º, com 23.