O Barcelona aproveitou nova escorregadela do Real Madrid e aproximou-se ainda mais do título, ao vencer por 2-0, este sábado, na visita ao Getafe, em jogo da 32.ª jornada da Liga espanhola.

Fermín López abriu o marcador em cima do minuto 45, na sequência de um grande passe de Pedri.

Os catalães, que tiveram João Cancelo no onze – Domingos Duarte foi titular nos anfitriões – mas não contaram com o lesionado Lamine Yamal, selaram as contas da partida aos 74 minutos. Num contra-ataque rápido, Marcus Rashford arrancou ainda no próprio meio-campo e finalizou certeiro, perante a saída do guarda-redes adversário.

Com este triunfo, o Barça passa a somar 85 pontos, mais 11 do que o Real Madrid, numa altura em que faltam disputar apenas mais cinco jornadas, ou seja, cada equipa pode somar, no máximo, mais 15 pontos.

Já o Getafe, pode cair do sexto lugar (44 pontos), que dá acesso às provas europeias.