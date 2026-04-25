VÍDEO: Barcelona vence em Getafe e tem uma mão no título
Triunfo por 2-0, com golos de Fermín e Rashford
Triunfo por 2-0, com golos de Fermín e Rashford
O Barcelona aproveitou nova escorregadela do Real Madrid e aproximou-se ainda mais do título, ao vencer por 2-0, este sábado, na visita ao Getafe, em jogo da 32.ª jornada da Liga espanhola.
Fermín López abriu o marcador em cima do minuto 45, na sequência de um grande passe de Pedri.
Os catalães, que tiveram João Cancelo no onze – Domingos Duarte foi titular nos anfitriões – mas não contaram com o lesionado Lamine Yamal, selaram as contas da partida aos 74 minutos. Num contra-ataque rápido, Marcus Rashford arrancou ainda no próprio meio-campo e finalizou certeiro, perante a saída do guarda-redes adversário.
Com este triunfo, o Barça passa a somar 85 pontos, mais 11 do que o Real Madrid, numa altura em que faltam disputar apenas mais cinco jornadas, ou seja, cada equipa pode somar, no máximo, mais 15 pontos.
Já o Getafe, pode cair do sexto lugar (44 pontos), que dá acesso às provas europeias.