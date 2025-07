O Barcelona venceu esta quinta-feira o FC Seoul, da Coreia do Sul, por 7-3, no segundo jogo da digressão asiática de pré-época do clube espanhol, para preparar 2025/26.

Na Coreia do Sul, dois golos de Lamine Yamal, outros dois de Ferran Torres e um cada de Robert Lewandowski, Andreas Christensen e Gavi ditaram o triunfo do Barcelona. Para o FC Seoul marcaram Cho Young-wook, Yazan Al-Arab e Jung Han-min.

O encontro ficou ainda marcado, na equipa do Barcelona, pela estreia do novo equipamento secundário, que tem a marca do antigo basquetebolista Kobe Bryant, que faleceu a 26 de janeiro de 2020.

O Barcelona já tinha ganho aos japoneses do Vissel Kobe no domingo, por 3-1, tendo mais um jogo na Ásia, ante o Daegu, da Coreia do Sul, na próxima segunda-feira.

Os golos do jogo: