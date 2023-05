Minuto 80. Jordi Alba dá o lugar a Marcos Alonso. Ovação de Camp Nou, palmas do lateral-esquerdo a retribuir e abraços. Muitos abraços dos colegas de equipa e perante um Alba emocionado, no adeus à casa que foi sua desde 2012/13. No banco, do outrora colega de equipa e agora treinador, Xavi Hernández, as palmas devidas e merecidas.

Minuto 84. Idem, para Sergio Busquets. O capitão e médio sai para a entrada de Eric García e Camp Nou volta a parar. Os colegas de equipa do Barcelona abraçam-no. Os jogadores do Maiorca também param para aplaudir. É o fim de uma era e a homenagem não falta. A passagem de braçadeira é feita de Sergio para Sergi. De Busquets para Roberto, antes da substituição.

O Fim de uma era. Jordi Alba e Busquets 💙❤️#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/vBCjRCdX7b — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 28, 2023

No banco, um abraço sentido de Alba e Busquets, já descansados depois de terem ajudado o já campeão Barcelona a mais uma vitória, por 3-0, frente à equipa das Ilhas Baleares, no último jogo caseiro de 2022/23, na 37.ª e penúltima jornada.

Aos 48 segundos de jogo, Ansu Fati abriu o marcador a passe de Gavi, na área. Aos 24, o bis de Fati, numa grande jogada, a passe de Lewandowski, já com o Maiorca reduzido a dez, por expulsão de Ndiaye (14m). Na segunda parte, o 3-0, por Gavi, num remate forte e colocado a passe de Dembelé.

No final, já após as homenagens a Alba e Busquets, a equipa festejou de taça nas mãos, numa tarde de fortes emoções.

Alba, de 34 anos, que fez boa parte da formação no Barcelona, voltou ao clube já como sénior em 2012/13. Foram 11 épocas, com seis Ligas, cinco Taças, quatro Supertaças, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

Já Busquets é toda uma vida Barcelona. Ali terminou a formação, passou pela equipa B e fez 15 épocas na equipa principal. O médio de 34 anos soma nove Ligas, sete Taças, outras tantas Supertaças em Espanha, além de três Ligas dos Campeões, três Supertaças Europeias e três Mundiais de Clubes.

A uma jornada do fim, o Barcelona lidera com 88 pontos, mais 11 do que o Real Madrid.