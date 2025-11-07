O Barcelona regressou na manhã desta sexta-feira a Camp Nou, com a realização do treino da equipa principal masculina, treinada por Hansi Flick, perante 23 mil adeptos no renovado estádio, que ainda está em obras.

A equipa catalã voltou ao seu estádio cerca de dois anos e meio depois do último jogo ali realizado, a 28 de maio de 2023, dia da vitória por 3-0 ante o Maiorca. Depois dessa data, o estádio fechou para obras, com o Barcelona a ter como opção principal alternativa, desde então, o Estádio Lluis Companys, em Montjuic, Barcelona.

É um dia diferente, não só para jogadores, mas também para sócios e adeptos, sendo que vários dos atletas do atual plantel do Barcelona ainda não jogaram em Camp Nou pelo clube.

Desde as 09h30 locais (08h30 em Portugal continental) que o entusiasmo foi notório com a entrada das primeiras centenas de adeptos para o treino aberto que iniciou pelas 11 horas. Os bilhetes já estavam esgotados para este treino desde quarta-feira. Os adeptos assistiram à sessão na bancada principal e na Gol Sud, de acordo com a ordem de remodelação do estádio.

Espera-se que o novo Camp Nou tenha capacidade para 105 mil espectadores e que esteja a funcionar em pleno na próxima época. Porém, o Barcelona tem trabalhado no sentido de poder competir já em Camp Nou ainda em 2025/26.