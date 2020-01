À margem do jogo entre o Barcelona e o Leganés, para a Taça do Rei, esta quinta-feira, o avançado da equipa catalã Antoine Griezmann chegou ao estádio Camp Nou com a camisola de Kobe Bryant.

Com uma camisola dos Los Angeles Lakers, clube da carreira de Bryant, o futebolista francês homenageou o malogrado ex-basquetebolista, vítima de um acidente de helicóptero, no último domingo.

Em campo, o Barcelona goleou o Leganés por 5-0 e garantiu, assim, uma vaga nos quartos de final da competição.