Há precisamente 15 anos, na época 2005/2006, a 19 de novembro de 2005, ficou para a história uma exibição espetacular de Ronaldinho Gaúcho, num Real Madrid-Barcelona, que terminou com um triunfo por 3-0 dos catalães na capital espanhola.

Casillas, Roberto Carlos, Zidane, Beckham, Figo e Ronaldo eram alguns dos nomes que figuravam do lado da equipa da casa. No entanto, foi o génio brasileiro a agarrar o papel de protagonista.

Os culés venciam os merengues ao intervalo, com um golo de Eto’o. E foi já no segundo tempo que Ronaldinho brindou o público do Santiago Bernabéu com uma das melhores exibições da história dos ‘El Clasicos’. Duas jogadas irrepreensíveis terminadas em golo, vários dribles desconcertantes e uma noite para esquecer provocada a Sergio Ramos resultaram num estádio inteiro, em pé, a aplaudir a magia do «Bruxo». Um momento histórico, que Diego Maradona também já tinha protagonizado com uma jogada semelhante.

Dias depois da exibição de gala, Ronaldinho viria a conquistar a segunda Bola de Ouro, a 28 de novembro de 2005. Nessa mesma época, o Barcelona revalidou o título de campeão espanhol e venceu a Liga dos Campeões.