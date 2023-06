O Barcelona publicou esta terça-feira várias imagens das obras que decorrem no Camp Nou e divulgou novos detalhes acerca das mesmas.

De acordo com o clube catalão, os trabalhadores desmantelaram as bancadas e retiraram o relvado nas primeiras semanas de junho, seguindo-se agora as obras de demolição, no terceiro anel do estádio, assim como a retirada dos materiais reutilizáveis.

Cerca de 250 trabalhadores estão neste momento no Camp Nou, mas o número deverá aumentar nas próximas semanas, quando forem instaladas as gruas que vão rodear o estádio.