Eis um cenário que qualquer adepto de futebol que se preze nunca estranhará. O de um craque do Barcelona, canhoto e com um dom só alcance dos predestinados, a conduzir a bola colada ao pé, desde o seu meio-campo, driblando quem lhe aparece pela frente até definir a jogada com critério.

Depois de Messi, que criou um mito na Catalunha, foi a vez de Lamine Yamal ter o seu momento a solo, nos minutos iniciais do jogo do Barça frente ao Alavés. O lance não deu em golo – Raphinha não esteve à altura desta vez – mas merece ser visto vezes sem conta.

O Barcelona venceu o Alavés, este domingo, por 1-0. Robert Lewandowski apontou o único golo do jogo, a meio da segunda parte.