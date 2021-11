Més que un club. O Barcelona continua a ser um clube fiel aos seus valores e princípios, incutidos desde tenra idade na formação. Apesar de viver um período conturbado na equipa principal, há valores que continuam inegociáveis. Os valores de La Masia, no fundo.



Os blaugranas divulgaram nas redes sociais um gesto tremendo de fair-play que se tornou viral. A vencer por 5-0, os pequenos atletas sub-10/11 marcaram o sexto golo quando um jogador do Atlétic San Just estava caído no chão.

Volvidos dois minutos, aos 38, o treinador do conjunto culé, Jordi Pérez, conversou com os seus pequenos jogadores e em sinal de desportivismo, respeito e humildade, disse-lhes para deixarem o adversário marcar.

Assim foi. Mais do que formar atletas, diz o Barcelona, importa também formar pessoas com os valores do clube.

Veja: