Lionel Messi visitou pela primeira vez Nápoles, onde Maradona foi rei, o que provocou grande agitação na cidade italiana. Uma viagem pelos bastidores do jogo de terça-feira da Liga dos Campeões permitiu ver o entusiasmo dos adeptos, que não deixaram de fazer as comparações obrigatórias entre Messi e Maradona.

Ora é precisamente esses bastidores que a Dugout, parceira do Maisfutebol, foi visitar, numa viagem pelas ruas de Nápoles, pelas bancadas do Estádio San Paolo e pelo túnel de acesso ao relvado, por onde passaram os jogadores. Nesta imagem é também possível ver o aquecimento de Messi, que é muito diferente do que fazia Maradona no seu tempo...