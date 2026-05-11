Um dia depois da vitória épica do Barcelona sobre o Real Madrid, por 2-0, arrecadando em casa o título de campeões nacionais, os jogadores catalães efetuaram um desfile pela cidade percorrendo as artérias principais.

O autocarro foi rodeado de adeptos culés que, ainda eufóricos atiraram os mais variados objetos aos jogadores. Wojciech Szczesny foi um dos mais solicitados até porque tem fama de fumador ávido.

Atiraram cigarros ao polaco e este agradeceu, guardando-os no bolso, com boa disposição. Pouco depois, atirou um desses cigarros a um jornalista polaco, que certamente irá guardar com carinho a oferenda.

Pedri foi outro jogador que recebeu prendas da multidão. Neste caso, de uma... jornalista da DAZN. Atirou bananas das Canárias, de onde o médio é originário, e este agradeceu. Comeu uma, juntamente com o colega Ferran Torres, e ainda autografou outras duas bananas. Uma assinatura... temporária.