Quique Setién, treinador do Barcelona, foi desafiado a escolher um top 4 de lendas do futebol. A lista, que inclui um guarda-redes, um defesa, um médio e um avançado, conta com um português.

Trata-se de Vítor Damas, que chegou a ser companheiro de equipa de Setién, e de quem o técnico se confessa admirador.

«Foi o primeiro guarda-redes companheiro de equipa quando me tornei profissional. Era um guarda-redes extraordinário, mas também um grande jogador. Vi-o jogar várias vezes no El Sardinero [estádio do Racing Santander] até que pude jogar com ele. Um dos melhores guarda-redes que vi, é a realidade», afirmou.

Franz Beckenbauer, Andrés Iniesta e Johan Cruyff completam a lista.