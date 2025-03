O Barcelona partilhou, esta quinta-feira, nas redes sociais os avanços nas obras no Camp Nou, o que constitui uma rara oportunidade para ir percebendo como vai ficar o mítico estádio do clube catalão.

De recordar que a empreitada começou no verão de 2023, no final da temporada, e desde então que a equipa tem atuado no Estádio Olímpico Montjuic, ainda sem previsão de regresso a «casa».