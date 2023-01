Antigo colega de equipa e treinador de Dani Alves, Xavi foi confrontado este sábado com a detenção do internacional brasileiro que é acusado de agressão sexual a uma jovem numa discoteca na Catalunha.

«É difícil comentar uma situação como esta. Como toda agente, estou surpreendido e chocado, um pouco em estado de choque conhecendo o Dani. É a primeira coisa que me vem à cabeça. É um tema da justiça e a justiça vai ditar seja o que for, não podemos meter-nos. Quanto ao Dani, sinto-me muito mal por ele e estou surpreendido e chocado pela forma como ele é e era quando estava connosco. Surpreso e chocado», reforçou o treinador do Barcelona na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo com o Getafe (17h30).

Recorde-se que Dani Alves apresentou-se na sexta-feira para prestar declarações numa esquadra de Barcelona, acabando detido e, depois de ouvido por um juiz, ficou em prisão preventiva.