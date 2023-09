O treinador do Barcelona, Xavi, voltou a elogiar João Félix, depois de o internacional português ter juntado o bis no arranque da Liga dos Campeões à boa exibição que já tinha protagonizado diante do Bétis.

«Vimos um João Félix excelente. O talento ele sempre teve. É solidário com o grupo e marca diferenças. Está com a felicidade no máximo e a ajudar-nos muito. Oxalá marque mais golos, faça mais assistências e que não deixe de trabalhar da forma que está a fazer», disse o técnico catalão na antevisão ao jogo com o Celta de Vigo, marcado para este sábado.

Xavi destacou a «dinâmica» do avançado luso, que se «associa muito bem e entre linhas pode ser mais um médio».

Questionado sobre se pediria ao presidente Joan Laporta para contratar Félix em definitivo, o treinador do Barça remeteu o assunto para outra altura da época.

«É cedo, vamos ver. Isto pode dar muitas voltas, mas estamos encantados. Penso que ele está feliz e isso é o mais importante. Ele e o [João] Cancelo. A ver se nos podem ajudar esta temporada», concluiu.