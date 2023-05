O treinador do Barcelona, Xavi, não tem dúvidas de que o regresso de Lionel Messi à Catalunha iria significar um acréscimo de qualidade à equipa. De resto, o treinador dos blaugrana já disse a Joan Laporta que aprova a contratação do argentino.

«Faz sentido para mim, naquilo que me diz respeito, que é ao nível do futebol. Para mim, não há dúvida de que, se Messi voltar, ele vai ajudar-nos futebolisticamente. Eu informei o presidente sobre isso. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas de que nos vai ajudar porque continua a ser um futebolista decisivo, porque continua com fome, porque é um vencedor, porque é um líder e porque também é um jogador diferente. Não temos um Barça com um talento ao alcance de 2010, por exemplo», afirmou Xavi em entrevista ao Sport.

Segundo o técnico culé, Messi «acrescentaria talento, último passe e golos», porque é «um jogador diferenciado».

«Da forma que quero jogar - que queremos jogar no staff - não há dúvida que ele contribuiria muito para nós, mas depende dele, depende dele», frisou.

«Vou falando com ele», acrescentou.

Xavi admitiu que «é difícil colocar-se no lugar de um jogador que já ganhou tudo» e reconhece que Messi pode ter dúvidas em voltar ao Barça.

«Talvez este seja outro projeto, jogadores importantes e com um relacionamento muito bom com o Leo, como Busquets e Jordi [Alba], estão de saída. Não sei, não estou na cabeça dele. Com a relação que tenho com ele, acho que fui muito claro. Aqui as portas estão abertas. Se ele quiser vir, não tenho dúvidas como treinador, nenhuma, nenhuma. Acho que nos ia ajudar muito. Basicamente, depende da sua decisão», concluiu.

Messi, que se sagrou campeão francês esta temporada com o Paris Saint-Germain, termina contrato este verão.