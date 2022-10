A derrota no Bernabéu no último fim de semana levantou uma onda de críticas dirigidas ao Barcelona e ao treinador Xavi, que garante que a equipa foi pensada para conquistar títulos, apesar de ainda estar em construção.

«Acho que fizemos uma equipa para ganhar títulos. Estou animado, as pessoas incentivam-me, tenho tantas mensagens no meu telemóvel que parece que um familiar morreu. A transição aconteceu a meio da temporada passada. Se não conseguirmos, o presidente já disse, haverá consequências, principalmente para mim. Estou aqui para resolver problemas e se não vencermos, outro treinador virá. Eu não me vou esconder», frisou em conferência de imprensa.

O técnico catalão, porém, assumiu que entenderia caso a direção o quisesse demitir. «A qualquer hora, amanhã mesmo. Mas na rua as pessoas animam-me. Sou positivo. Perdemos no campo do Real Madrid e podemos ficar fora da Europa, mas vou continuar a lutar.»

Xavi salientou ainda que, enquanto jogador, se sentiria «muito» confortável a jogar no atual Barcelona.

«Eu tento fazer com que os médios toquem muito na bola, para se imporem ao adversário. É a mesma ideia da etapa de Guardiola», observou.

O Barcelona joga esta quinta-feira em Camp Nou, frente ao Villarreal, a partir das 20h00.