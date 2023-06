Com menos um jogador desde os últimos minutos da primeira parte, o Bari conseguiu venceu na receção ao Sudtirol e garantir a presença no play-off de subida à Serie A.

A equipa da casa, que na primeira mão tinha perdido por 1-0, venceu pelo mesmo resultado, graças ao golo de Benedetti (70m), mas beneficiou do facto de ter ficado mais bem classificada na Serie B.

Depois do triunfo diante de 51.621 espectadores no San Nicola, o Bari vai decidir o acesso ao primeiro escalão do futebol italiano diante de Parma ou Cagliari, que se defrontam este sábado, já depois de o Cagliari ter vencido a primeira mão (3-2).

O presidente do Bari, refira-se, é Luigi De Laurentiis, filho de Aurelio De Laurentiis, líder do Nápoles, que esta temporada conquistou o scudetto. Ora, tal significa que, caso o Bari consiga a subida, um dos dois clubes terá de mudar de donos, já que a família não pode deter equipas na mesma divisão.

Fiorentina garante o oitavo lugar

Também esta sexta-feira, a Fiorentina venceu em Sassuolo, por 3-1, a abrir a 38.ª e última jornada da Liga italiana, garantindo o oitavo lugar, nas vésperas de disputar a final da Liga Conferência Europa.

Aos 47 minutos, Arthur Cabral pôs a Fiorentina na frente do marcador, mas aos 70, Domenico Berardi restabeleceu o empate, de penálti.

Ricardo Saponara (70m) fez o 2-1 e, aos 79 minutos, assistiu para o 3-1, com um excelente cruzamento para a área, ao qual Nicolas González correspondeu com uma cabeçada certeira.

Com esta vitória, a equipa de Florença garantiu o oitavo lugar, com 54 pontos, mais três do que o nono classificado, o Torino.

O oitavo lugar não dá acesso a uma prova europeia, mas a Fiorentina pode ainda garantir um lugar na Liga Europa da próxima época caso vença a final da Liga Conferência Europa, na próxima quarta-feira, frente ao West Ham.