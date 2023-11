O futebolista neerlandês Bas Dost anunciou, na tarde desta quinta-feira, que tem uma miocardite e que vai fazer uma pausa no futebol.

«Caros colegas, membros do NEC e fãs de futebol. Agora ouvi do meu cardiologista o que causou o que aconteceu comigo durante o jogo AZ–NEC, em Alkmaar. Fiz muitos exames nos últimos dias e eles mostraram que tenho um músculo cardíaco inflamado (miocardite)», começou por dizer Bas Dost, numa carta aberta publicada pelo NEC Nijmegen.

«Pode haver vários motivos pelos quais um músculo cardíaco fica inflamado e as consequências podem ser bastante graves, mas tive sorte de ter sido ressuscitado com sucesso em campo. Não consigo enfatizar o quão estou grato aos médicos do NEC e do AZ pelo seu desempenho adequado em campo. Os testes continuarão nos próximos dias. Depois, vou para casa e vou precisar de descansar para recuperar totalmente. Só depois desse momento terei mais visão do meu futuro e, a partir daí poderei partilhar mais sobre ele. Por enquanto, vou fazer uma pausa no futebol e passar os próximos tempos com minha família. Espero que todos respeitem isso», afirmou.

Bas Dost, avançado de 34 anos, caiu inanimado no relvado, já nos instantes finais do AZ Alkmaar-NEC Nijmegen, realizado no domingo.

«Depois também contarei a minha história um dia, principalmente para ajudar o mundo do desporto e aprender com o que aconteceu comigo. Falei com a nossa equipa e com os meus colegas no almoço de ontem à tarde [ndr: quarta-feira]. Fiquei feliz em vê-los e por conversar com eles novamente. Expliquei-lhes o que aconteceu comigo, o que causou isso e como serão os próximos tempos para mim. Gostaria de ressalvar que minha inflamação não tem nada a ver com vacinação. Eu disse-lhes que estou confiante na recuperação e que voltarei. Espero que agora eles possam concentrar-se novamente no futebol. Eles devem concentrar-se nos jogos de hoje e domingo contra o Roda JC e o FC Volendam. Vou assistir aos jogos pela televisão e torcer pelos meus colegas», prosseguiu.

«Gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos do mundo do futebol, do país e do exterior. Isso tocou-me muito e à minha família», concluiu.

Internacional pelos Países Baixos em 18 ocasiões (um golo), Bas Dost jogou no Sporting três anos, entre 2016 e 2019.