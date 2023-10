Bas Dost tranquilizou os adeptos, através de uma mensagem publicada pelo NEC Nijmegen, depois do susto que o ex-Sporting causou ao cair inanimado na reta final do jogo com o AZ Alkmaar.

«Estou bem. A ajuda que recebi no campo foi fantástica. Estou no hospital agora e sinto-me bem. Obrigado por todo o apoio», disse o avançado neerlandês, em declarações reproduzidas pelo clube, acompanhadas de uma fotografia na cama de hospital.

Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” 😘 pic.twitter.com/0WY5sAnQ87 — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) October 29, 2023

O jogador de 34 anos recuperou os sentidos ainda no relvado e até conseguiu colocar-se em pé. Quando se encaminhava para os balneários, de maca, e para agradecer os aplausos que vinham das bancadas, Bas Dost levantou o braço.

O AZ-NEC Nijmegen, refira-se, foi suspenso.