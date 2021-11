O Tottenham foi derrotado esta quinta-feira na Eslovénia pelo Mura, equipa que venceu os ingleses por 2-1 e assinou uma das noites europeias mais memoráveis da sua história, na quinta jornada do grupo G da Liga Conferência da UEFA.

Marosa, no quarto minuto de compensação para lá dos 90, fez o 2-1 final, num jogo em que o Mura esteve em vantagem a partir do minuto 11, com um golo de Horvat, só anulado pelo 1-1 de Harry Kane, ao minuto 72, já quando o Tottenham jogava com dez, por expulsão de Sessegnon (32m).

O golo do Mura que derrotou o Tottenham:

No outro jogo, houve empate a três golos no Rennes-Vitesse e o Tottenham ficou assim sem hipóteses de apuramento direto para os oitavos de final. Tem os mesmos sete pontos do Vitesse. O Rennes lidera com 11 pontos e garantiu, assim, um lugar nos oitavos de final da prova. O Mura tem três pontos e já está eliminado.

No grupo E, houve empate a duas bolas no Slavia Praga-Feyenoord, resultado que também garante o apuramento direto dos holandeses para os oitavos de final: lideram com 11 pontos, para sete do Slavia, que vai discutir, na última jornada um lugar no play-off com o Union Berlim, que venceu o Maccabi Haifa (0-1) e é terceiro, com seis pontos.

No grupo F, o Copenhaga venceu fora o Lincoln Red Imps, por 4-0, garantindo também o apuramento direto para os oitavos de final. Os dinamarqueses lideram com 12 pontos, para oito de Slovan Bratislava e PAOK Salónica, que empataram entre si esta tarde (0-0).

No grupo H, o Basileia venceu na deslocação ao Kairat por 3-2 (um dos golos é um golaço, ver abaixo) e apanhou o Qarabag com 11 pontos, no topo da classificação. A equipa azeri não foi além de um empate na receção ao Omonia (2-2). Suíços e azeris já tinham, à partida para a jornada, garantido um dos dois primeiros lugares e vão discutir, no Basileia-Qarabag da última jornada, que vai diretamente aos oitavos e quem vai passar pelo play-off.

O golaço do Basileia que iniciou a reviravolta:

No grupo B, o Flora recebeu e venceu o Partizan por 1-0 ao início da tarde, chegou aos cinco pontos e ainda acalenta esperanças de manter-se na Liga Conferência via play-off do segundo lugar, dado que os sérvios, vice-líderes, têm sete pontos.

No grupo A, num jogo entre equipas já eliminadas, o HJK recebeu e venceu o Alashkert e chega aos seis pontos. A equipa da Arménia continua no último lugar, ainda sem pontuar.