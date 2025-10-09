Internacional
NBA: Boston Celtics arrancam pré-época com Neemias no banco
Equipa do português entra a vencer em 2025/26
Naquele que foi o primeiro jogo da pré-temporada 2025/26, a 80.ª da NBA, os Boston Celtics começaram com o pé direito e triunfaram no terreno dos Memphis Grizzlies, por 121-103.
Jaylen Brown, da equipa de Boston, esteve em destaque e apontou 21 pontos e um ressalto. Do outro lado, Jaylen Wells registou os mesmos 21 pontos e um ressalto, adicionando três assistências.
Na partida da madrugada desta quinta-feira, o técnico Joe Mazzulla rodou a equipa e utilizou vários jogadores, mas o português Neemias Queta acabou por ficar no banco de suplentes.
Até ao início da temporada, os Boston Celtics ainda defrontam os Toronto Raptors (11 e 16 de outubro) e os Cleveland Cavaliers (13 de outubro).
