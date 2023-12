Será, pelo menos, audaz apontar o dedo a Steph Curry por não concretizar qualquer triplo no jogo da última madrugada, na visita aos Portland Blazers (114-118). Numa noite atípica, o astro norte-americano assinou sete pontos, dois ressaltos e oito assistências, registo que contrasta com os 37 pontos conseguidos na noite anterior.

Assim, 268 jogos depois, Curry, aos 35 anos, encerra o inédito recorde de jogos consecutivos a ser feliz em zona exterior. Os oito lançamentos para três pontos saíram descalibrados.

Em todo o caso, valeu aos Golden State Warriors a inspiração do norte-americano Thompson, com 28 pontos, e do canadiano Wiggins, com 25 pontos.

Os Warriors seguem no 11.º posto da conferência Oeste da NBA e, portanto, fora dos lugares de play-off. Na quarta-feira, Curry e companhia medem forças com o líder da conferência Este, os Boston Celtics do português Neemias Queta.

Mas, ainda se lembra do que aconteceu há 269 jogos? Os Celtics estão avisados para a eventual resposta de Steph Curry, sempre preparado para o espetáculo.