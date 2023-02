Mais um caso de racismo está a abalar o mundo de desporto, desta feita no basquetebol. Durante a visita do Ratipharm Ulm aos catalães do Joventut Badalona, na Euroliga, uma adepta chamou «macaco» mais do que uma vez ao brasileiro Yago Mateus, numa atitude que mereceu risos por parte de quem a rodeava.

O atleta, que até foi o melhor do conjunto alemão, com 16 pontos, oito assistências e sete ressaltos, assumiu após o encontro que não se apercebeu dos insultos.

«Graças a Deus não ouvi na hora porque não sei qual seria a minha reação. Nunca havia passado por isto na minha vida, por uma situação como esta nem no Brasil, nem em outros países onde joguei com os meus clubes e com a seleção brasileira. Não consigo entender o motivo disto. É revoltante e triste ver que isto acontece, é uma coisa recorrente no desporto, no mundo de hoje, e estamos muito longe ainda da consciencialização e de um entendimento de que não há espaço para este tipo de atitude», afirmou Yago Mateus em comunicado.

A Confedereção Brasileira de Basquetebol e vários outros organismos repudiaram o episódio, levando a que o Joventut Badalona emitisse nas últimas horas um comunicado onde rejeita «veementemente qualquer tipo de comportamento e/ou comentário intimidador, ofensivo, racista e/ou xenófobo», tendo já entregue as imagens às autoridades.

«Já conduzimos os vídeos ao conhecimento das autoridades competentes para que possam analisá-los, tomar as devidas providências e tomar decisões. Como sempre, o Badalona Joventut Club colaborará no que for necessário com as autoridades e acatará as decisões que surgirem», referiu o clube catalão.

O desporto espanhol tem sido fértil em casos de racismo recentemente, com Vinícius Júnior, do Real Madrid, a ser um dos principais alvos.