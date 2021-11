Depois de um episódio muito tenso com o basquetebolista Isaiah Stewart no início da semana, LeBron James provocou a expulsão de dois adeptos no jogo dos Los Angeles Lakers ante os Indiana Pacers, na madrugada de quarta para quinta-feira.

Durante o prolongamento do jogo entre Lakers e Pacers, LeBron foi ter com um dos árbitros e levou-o até à primeira fila de adeptos junto ao terreno de jogo, apontando para dois adeptos dos Pacers, acusando-os de insultos. Logo de imediato, um dos membros de segurança obrigou a rapariga e o rapaz em causa a abandonar o pavilhão. Ao caminhar para fora do recinto, as imagens televisivas captaram mesmo a rapariga a fazer gestos simulando que estava a chorar ou irritada.

«Nada é desconfortável para mim, mas há uma diferença entre apoiares a tua equipa e vaiar adversários ou coisas dessa natureza. E depois há coisas que ultrapassam a linha, com gestos obscenos e palavras, que não deviam ser ditas a ninguém. Nunca o diria a um adepto, nem um adepto deveria dizer a um jogador», afirmou LeBron, na conferência de imprensa após o encontro.

Segundo vários relatos de adeptos, publicados nas redes sociais, LeBron irritou-se com comentários inapropriados sobre o seu filho.