O Friburgo venceu este domingo na deslocação ao Bayer Leverkusen, por 2-1, no jogo que encerrou a 23.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato da Alemanha.

Demirovic e Holer, respetivamente aos 50 e aos 61 minutos, deram vantagem de dois golos aos visitantes, que aguentaram a diferença mínima após Bailey, aos 70 minutos, ter feito o 1-2.

O resultado aproxima o Friburgo dos lugares europeus, com 34 pontos, no oitavo lugar, a três do Leverkusen, que perdeu uma oportunidade de pressionar pelos lugares de Liga dos Campeões e é sexto, com 36.

O Augsburgo também venceu fora este domingo, por 1-0, ante o Mainz, valendo-se de um golo de Hahn, aos 25 minutos. Está no 13.º lugar, com 26 pontos. O Mainz é 17.º e penúltimo, com 17.

Houve ainda empate no Union Berlim-Hoffenheim, a uma bola. Max Kruse, de penálti, fez o 1-0 para o Union aos nove minutos, mas um autogolo de Schlotterbeck, aos 29, ditou a igualdade. O Union é sétimo, com 34 pontos. O Hoffenheim é 11.º, com 27.