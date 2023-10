Alejandro Grimaldo tem sido um dos destaques do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que é líder do campeonato alemão à oitava jornada.

Este sábado, os farmacêuticos foram até ao reduto do Wolfsburgo vencer por 2-1 e o ex-Benfica voltou a ser figura. Jeremie Frimpong apontou o primeiro golo aos 13 minutos, mas Lacroix fez o empate ainda antes do intervalo (41m).

Em cima da hora de jogo, Grimaldo correspondeu a um cruzamento atrasado de Fimpong e «fuzilou» as redes do Wolfsburgo, que contou com Tiago Tomás de início – saiu ao intervalo.

Independentemente do que acontecer nos outros jogos da jornada, o Leverkusen vai continuar na liderança, com 22 pontos, mais um do que o Estugarda, que aplicou a oitava derrota consecutiva ao Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões.

Com Diogo Leite a titular, o Union viu-se a perder logo aos 16 minutos, após o golo do inevitável Guirassy. Silas (81m) e Undav (88m) fizeram os restantes golos do Estugarda.

Nos outros jogos da tarde, o Leipzig venceu por 3-1 no reduto do Darmstadt, o Friburgo bateu o Bochum (2-1) e o Frankfurt, com Buta de início, foi ao terreno do Hoffenheim vencer por 3-1.

Resultados e classificação da liga alemã