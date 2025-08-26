Lucas Vázquez foi anunciado, esta terça-feira, como reforço do Bayer Leverkusen.

O lateral/extremo-direito assina a custo zero com o emblema alemão, depois de ter terminado contrato com o Real Madrid, clube que representou durante toda a carreira, nos últimos 18 anos. O vínculo com os «farmacêuticos» é válido por duas temporadas, ou seja, até 2027.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Internacional espanhol, o jogador de 34 anos disputou mais de meia centena de jogos na última época e tem vários troféus no currículo, nomeadamente cinco Liga dos Campeões, três Mundiais de Clubes, três Supertaças europeias, quatro Ligas espanholas, entre outros.

RELACIONADOS
OFICIAL: Besiktas de Rafa e João Mário contrata avançado à Atalanta
OFICIAL: Dortmund contrata Chukwuemeka ao Chelsea em definitivo
OFICIAL: Niko Kovac renova pelo Dortmund até 2027
OFICIAL: Matic regressa a Itália e reforça Sassuolo