O futebolista alemão Kai Havertz é reforço do Chelsea. O clube inglês confirmou, esta sexta-feira, a chegada do jogador de 21 anos, ex-Bayer Leverkusen, num contrato para as próximas cinco temporadas.

Havertz, internacional pela seleção germânica, deixa o Bayer Leverkusen ao fim de dez anos, os últimos quatro na equipa principal.

Um dos jovens valores com maior perspetiva de uma carreira de sucesso no futebol mundial evidenciou-se, sobretudo, nas duas últimas temporadas, com um total de 87 golos e 38 golos pelo Bayer, em jogos oficiais.

Havertz fica ligado ao Chelsea até ao final da época 2024/2025. Estava ligado ao Bayer até 2022. Em comunicado oficial, nenhum dos emblemas detalhou os valores do negócio, com os alemães a dizerem apenas que «o clube de Londres aceitou os termos de transferência».