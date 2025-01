Alejo Sarco é reforço do Bayer Leverkusen, anunciou esta quinta-feira o clube alemão.

«O Bayer 04 Leverkusen contratou o atacante argentino Alejo Sarco. O avançado de 18 anos é considerado um grande talento no seu país e assinou contrato com o Leverkusen até 30 de junho de 2029», pode ler-se no comunicado oficial.

Aos 18 anos, o avançado argentino deixa o Vélez Sarsfield, equipa com a qual foi campeão da Argentina em 2024, e junta-se agora ao campeão alemão.

Esta temporada, a primeira na equipa principal, fez um total de nove jogos, marcou um golo e uma assistência.