Edmond Tapsoba, defesa central que se transferiu do Vitória de Guimarães para o Bayer Leverkusen no mercado de inverno, garante estar a adaptar-se bem à Alemanha, apesar da barreira linguística.

«Cheguei bem a Leverkusen e a equipa também me recebeu muito bem. Dou-me muito bem com toda a gente, mas, por causa da linguagem, não consigo falar com todos. Para já só consigo falar com o Jona [Tah], Moussa [Diaby], Wendell e em espanhol com o Charles [Aranguíz], Palacios e Alario», confessou, num vídeo publicado nas redes sociais do clube germânico

Veja Tapsoba a falar sobre a sua adaptação na Alemanha: