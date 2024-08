Leverkusen a ser Leverkusen!

O campeão germânico iniciou a defesa do título bem ao seu estilo e venceu em casa do Borussia Monchengladbach, por 3-2, com o golo da vitória a ser apontado já em tempo de compensação.

A equipa de Xabi Alonso adiantou-se aos 12 minutos, num excelente pontapé de fora da área de Granit Xhaka, que não festejou o golo em sinal de respeito face à antiga equipa.

Os «farmacêuticos» dilataram a vantagem ainda antes do intervalo, por Florian Wirtz (38m), mas no segundo tempo consentiram o empate.

Aos 59 minutos, os anfitriões reduziram, por intermédio de Nico Elvedi, na sequência de um livre lateral. Já a cinco minutos dos 90, Tim Kleindienst antecipou-se a Tapsoba e apontou o golo da igualdade.

Contudo, o Leverkusen resistiu e, em tempo de compensação, conquistou um penálti, escrutinado pelo VAR após falta sobre Adli. Wirtz encarregou-se da responsabilidade, aos 90+11m, até permitiu a defesa de Jonas Omlin, mas na recarga não deu hipóteses.

Refira-se que os ex-Benfica Julian Weigl e Grimaldo cumpriram os 90 minutos nesta partida da 1.ª jornada do campeonato alemão.