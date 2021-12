O futebolista do Bayern Munique, Thomas Müller, manifestou-se contra a eleição de Lionel Messi para Bola de Ouro 2021, crendo – tal como o agente Pini Zahavi – que Robert Lewandowski, seu colega de equipa nos bávaros, era quem mais merecia o prémio.

«Parabéns ao Lionel [Messi] por ter ganho a Bola de Ouro, mesmo que eu ache que Lewandowski merecia mais desta vez. De um ponto de vista bávaro, polaco e também alemão, a Bola de Ouro foi uma deceção. Embora esteja no ramo há mais tempo e, portanto, não tenha ficado realmente surpreendido com o resultado (foi semelhante com Ribéry em 2013), esta coisa toda formou ou reforço um pensamento: temos grandes jogadores na Bundesliga e não temos de esconder-nos. No entanto, outros sucessos internacionais são necessários para o reconhecimento global», escreveu Müller, na noite de terça-feira, na rede social Linkedin.

O internacional alemão disse ainda ser, por isso, uma «grande motivação» equilibrar forças, «trazer de volta a Liga dos Campeões a Munique e mostrar ao mundo do futebol o que está a acontecer» e «o que o futebol alemão tem a oferecer».

«Temos a próxima oportunidade na próxima quarta-feira no jogo da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Vamos resolver isso», disse ainda Müller, sobre um encontro que já nada diz ao Bayern nas contas do apuramento, mas que diz aos catalães… e também ao Benfica, que precisa que os germânicos não sejam derrotados.