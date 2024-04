Roger Schmidt ou Ralf Rangnick. Estas são as duas opções que, no entender de Lothar Matthäus, deveriam estar em cima da mesa para assumir o cargo de novo treinador do Bayern Munique, após a saída de Thomas Tuchel, no final da época.

«A nega de Xabi Alonso foi uma derrota, agora a procura continua – e continuará a haver manchetes. Quanto mais nomes de candidatos e reuniões forem divulgados, mais difícil se torna. Se o Bayern contactasse um treinador agora, ele poderia pensar: "Sou a quarta ou quinta escolha?"», começou por dizer, ao SportBild, o antigo internacional alemão, que além de jogador foi também dirigente do clube bávaro.

«A minha escolha seria Roger Schmidt ou Ralf Rangnick. A língua alemã é muito importante para mim. Rangnick é um formador, que poderia dar um bom impulso no centro de treinos. Mas, para que isso aconteça, tem de haver química entre todos. Eu confio no Rangnick. Mas também está claro que cada treinador que chega agora não é a primeira ou a segunda escolha. Será uma tarefa difícil convencer o futuro treinador que estão convencidos que ele é o homem certo», frisou.

Se Rangnick já confirmou contactos com o Bayern, Schmidt foi confrontado com essa hipótese ainda antes da deslocação a Faro, mas sublinhou o «orgulho» que tem em orientar o Benfica.