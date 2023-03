São várias as razões que se têm discutido na imprensa alemã para justificar o despedimento de Julian Nagelsmann do Bayern Munique, entre as quais a companheira do treinador. Markus Babbel, antigo jogador dos bávaros na década de 90, aponta que o relacionamento do técnico com Lena Wurzenberger, jornalista do Bild, prejudicou a ligação ao plantel.

«Sei que a relação dele com a repórter do Bild é um grande tema no balneário. Não foi nada bom que ele estivesse com ela. A sua namorada era um grande problema para o Bayern. Houve uma quebra de confiança porque alguns jogadores simplesmente não conseguiam comunicar o que estavam a pensar, pois tinham medo de que tudo acabasse no jornal», defendeu o antigo internacional alemão no Blick.

Note-se que Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern, já assumiu que «a conexão entre Nagelsmann e a equipa deixou de funcionar», daí optarem pela demissão do técnico.