Ainda não há campeão na Alemanha. O Leipzig cumpriu a sua parte, bateu o Estugarda por 2-0 e encurtou a distância para o líder Bayern Munique para sete pontos, quando ficam a faltar apenas três jornadas para o final.

A equipa bávara falhou o primeiro match point, na véspera, ao perder na visita a Mainz (1-2), mas podia festejar o título este domingo caso o Leipzig não vencesse o Estugarda, mas a festa ficou adiada para maio.

A jogar em casa, o Leipzig ficou em vantagem numérica a partir do minuto 14, quando Naouirou Ahmada foi expulso na sequência de uma entrada dura sobre Amadou Haidara, com o VAR a mudar a cor do cartão de amarelo para vermelho. A jogar contra dez, o Leipzig colocou-se em vantagem no início da segunda parte, com Daniel Olmo a servir Amadou Haidara. Um triunfo que acabou por ficar confirmado, ao minuto 67, numa grande penalidade convertida por Emil Forsberg.

Um triunfo que adia a festa do Bayern Munique para 8 de maio, dia em que a equipa de Hans Flick recebe o Borussia Mönchengladbach.