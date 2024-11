Alphonso Davies está envolto numa polémica. O atleta canadiano foi apanhado a conduzir sob o efeito de álcool, durante esta madrugada, em Berlim, na Alemanha.

Davies foi intercetado pelas autoridades alemãs, segundo o jornal Bild, a conduzir o seu Lamborghini Urus (avaliado em mais de 216 mil euros) sob o efeito do álcool, pelas 02h15 (hora local, 01h15 em Portugal Continental) desta sexta-feira.

O jogador do Bayern Munique foi encaminhado para uma esquadra local, acusando um resultado de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. Este valor corresponde a uma ofensa administrativa, pelo que Davies não será alvo de um processo criminal (o limite é 0,8 g/l).

Davies pode continuar a conduzir enquanto aguarda julgamento. No máximo, pode ser condenado ao pagamento de uma multa no valor de 500 euros e a uma sanção de inibição de conduzir durante um mês.

O lateral de 24 anos apresentou-se normalmente nos treinos do Bayern de Munique, nesta sexta-feira. O jogador está com 'um pé fora e outro dentro' do clube, pois acaba contrato no próximo verão.