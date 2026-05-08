Alphonso Davies sofreu nova lesão muscular, desta vez na parte posterior da coxa esquerda, durante a segunda-mão da meia final da Liga dos Campeões, frente ao Paris Saint-Germain. A lesão foi confirmada esta sexta-feira pelo Bayern Munique, que informou ainda que o jogador ficará de fora «várias semanas».

O internacional pelo Canadá, que ainda assim deverá estar presente no Mundial, foi substituído à passagem do minuto 67 e deu lugar a Josip Stanisic.

Esta é a terceira lesão muscular de Davies, esta temporada. Os problemas físicos acompanham a carreira do jogador do Bayern, desde que se juntou ao conjunto bávaro. Na temporada 2024/25, o ala de 25 anos sofreu uma rotura dos ligamentos cruzados, o que o impediu de disputar um total de 29 jogos pela equipa alemã.