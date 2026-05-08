Alphonso Davies lesiona-se e fica de fora «várias semanas»
Jogador do Bayern Munique sofreu lesão muscular no jogo com o PSG
Jogador do Bayern Munique sofreu lesão muscular no jogo com o PSG
Alphonso Davies sofreu nova lesão muscular, desta vez na parte posterior da coxa esquerda, durante a segunda-mão da meia final da Liga dos Campeões, frente ao Paris Saint-Germain. A lesão foi confirmada esta sexta-feira pelo Bayern Munique, que informou ainda que o jogador ficará de fora «várias semanas».
O internacional pelo Canadá, que ainda assim deverá estar presente no Mundial, foi substituído à passagem do minuto 67 e deu lugar a Josip Stanisic.
Esta é a terceira lesão muscular de Davies, esta temporada. Os problemas físicos acompanham a carreira do jogador do Bayern, desde que se juntou ao conjunto bávaro. Na temporada 2024/25, o ala de 25 anos sofreu uma rotura dos ligamentos cruzados, o que o impediu de disputar um total de 29 jogos pela equipa alemã.
Alphonso Davies suffered a muscle injury in the back of his left thigh during the semifinal second leg against Paris Saint-Germain and will therefore be out for several weeks.— FC Bayern (@FCBayernEN) May 8, 2026
We wish you a speedy recovery, Phonzy ❤️🩹
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