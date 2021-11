Uli Hoeness não é propriamente conhecido pela simpatia.

Agora, o antigo médio internacional alemão e atual presidente honorário do Bayern Munique voltou a criticar os ‘novos ricos’ do futebol europeu, mais concretamente o Paris Saint-Germain e o Manchester City.

«O dinheiro de m**** deles não é suficiente. Até agora não ganharam nada. Absolutamente nada», sublinhou num podcast de que é protagonista.

Apesar de achar que nem Bayern Munique pode competir com esses clubes em termos de investimento, o campeão do Mundo em 1974 não tem dúvidas de que os bávaros vão ganhar mais vezes do que perder com os dois clubes.

«Eles voltarão a perder connosco. Não vai acontecer sempre, mas de vez em quando, sim. E esse deve ser o nosso objetivo. E quando lhes ganhamos, fico muito feliz», admitiu.