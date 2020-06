O Bayern Munique festejou, na noite de terça-feira, o 30.º título de campeão nacional na Alemanha. A hegemonia dos bávaros acentuou-se com o oitavo título consecutivo na Bundesliga, mas o clube está, no panorama europeu, ainda longe dos clubes mais titulados da história nos respetivos campeonatos principais de futebol.

O Rangers, na Escócia, lidera a lista dos clubes do Velho Continente com mais títulos de campeão nacional, 54. Pelo meio, há o Benfica, o quarto mais titulado. À frente do Bayern surgem mais 12 clubes, sendo que o emblema de Munique alcançou o Ferencváros na 13.ª posição dos clubes com mais ligas nacionais.

Há clubes que podem aumentar a conta ainda esta época, nos campeonatos que estão por concluir.