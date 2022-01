Os jogadores do Bayern Munique que já testaram positivo à covid-19 realizaram exames nos últimos dias e os resultados de Alphonso Davies vão forçar o canadiano a parar. A revelação foi feita pelo técnico dos bávaros, Julian Nagelsmann, que explicou o problema do atleta.

«Ontem [quinta-feira], nos exames de rotina que fizemos com todos os jogadores infetados com coronavírus, encontrámos sinais de miocardite leve. É um sinal de miocardite, não é dramático. No entanto, tem que cicatrizar e isso leva algum tempo», disse o treinador alemão em conferência de imprensa.

Nagelsmann confirmou ainda que Davies vai «estar ausente dos treinos e não estará disponível nas próximas semanas».

Recorde-se que o internacional canadiano tinha regressado aos trabalhos da equipa na quarta-feira, depois de testar positivo à covid-19 nos primeiros dias de janeiro.