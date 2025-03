O Bayern Munique ameaça a Federação Canadiana de Futebol com um processo judicial, devido à lesão sofrida por Alphonso Davies, no compromisso internacional frente aos EUA, para a atribuição do terceiro lugar da Liga das Nações da CONCACAF.

Segundo o presidente dos bávaros, Jan-Christian Dreesen, o clube tem o «direito de tomar medidas jurídicas». «Enviar um jogador manifestamente lesionado, com um joelho em mau estado, num voo intercontinental de 12 horas sem um exame médico aprofundado é, do nosso ponto de vista, uma grave negligência e uma violação clara do dever de diligência médica», afirmou Christian Dreesen ao jornal Bild, acrescentando: «A titularidade de Davies, que já tinha problemas musculares antes do encontro, numa partida sem importância desportiva, não é compreensível do nosso ponto de vista.»

Davies estará de fora dos relvados por seis meses, no mínimo, falhando o Mundial de Clubes da FIFA, que começa no dia 14 de junho e termina a 13 de julho. O Bayern está atualmente em primeiro lugar da Liga Alemã, com 62 pontos.