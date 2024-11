Durante o jogo do Bayern-Benfica, quarta-feira à noite, um adepto sofreu uma paragem cardiorespiratória e, depois de ser assistido de urgência nas bancadas, acabou mesmo por falecer a caminho do hospital.

O adepto era Romain Jean, de 66 anos, anunciou o clube de Munique em comunicado. Romain foi selecionador da seleção feminina do Luxemburgo entre 2006 e 2012. Além disso, foi também treinador do Sporting Club de Bettembourg.

«É com muita tristeza que tomámos conhecimento da morte do nosso antigo treinador Romain Jean durante a partida Bayern vs Benfica no estádio do Bayern», escreveu o Sporting Club de Bettembourg na sua página de Facebook.

O clube lembra que Romain Jean, enquanto treinador, foi responsável pela subida da equipa de futebol do Bettembourg da 2ª divisão para a 1ª divisão do campeonato durante a época de 2013/14. O SC Bettembourg e a Federação Luxemburguesa de Futebol, que também anunciou a morte do antigo treinador, deram as condolências à família de Romain Jean.

Já o Bayern explicou toda a situação no comunicado. «Cerca de uma hora após o apito final, recebemos a triste notícia da morte do adepto a caminho do hospital. O Bayern está de luto e solidariza-se com a família. Por consideração, os adeptos do Südkurve não apoiaram a sua equipa, como habitualmente, e o clube também reduziu a cobertura do jogo.»

A partida decorreu em absoluto silêncio, ouvindo-se apenas os cânticos dos adeptos do Benfica no estádio. Após o jogo, o capitão do Bayern, Manuel Neuer, e o treinador, Vincent Kompany, informaram que não houve celebração da vitória no balneário em homenagem a Romain Jean.