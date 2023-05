Assim que terminou o encontro em Colónia que consagrou o Bayern Munique campeão germânico pelo 11.º ano consecutivo, os bávaros anunciaram os despedimentos do CEO Oliver Kahn e do diretor desportivo Hasan Salihamidzic.

«A decisão de se separar de Oliver Kahn foi tudo menos fácil para o Conselho Fiscal. No entanto, devido ao desenvolvimento geral, tomámos a decisão de fazer uma nova nomeação no topo do Conselho de Administração. Gostaríamos de agradecer ao Oliver Kahn pelo seu compromisso, as suas ideias e por tudo que conquistámos juntos. Ele será sempre uma grande personalidade no Bayern», afirmou Herbert Hainer, presidente do Conselho de Supervisão, citado no site oficial do clube.

FC Bayern Aufsichtsrat: Trennung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić – Jan-Christian Dreesen neuer Vorstandsvorsitzender. — FC Bayern München (@FCBayern) May 27, 2023

O anúncio do substituto de Kahn não tardou: trata-se de Jan-Christian Dreesen.

Nas redes sociais, o antigo guarda-redes reagiu à conquista do título e deixou uma «bicada» à direção do clube.

«Inacreditável! Um grande abraço e parabéns, pessoal! Sempre disse isto: dá tudo até o fim e nunca desistas. Estou incrivelmente orgulhoso de vocês e desta conquista! Adoraria comemorar com vocês, mas infelizmente não posso estar convosco hoje porque o clube me proibiu. Estou ansioso pela próxima temporada. Não seremos apenas campeões alemães pela 12ª vez! Vamos celebrar», escreveu no Twitter.

Unglaublich! Ein ganz großes Kompliment und Gratulation Jungs! Ich hab's euch immer gesagt! Immer bis zum Schluss alles geben und niemals aufgeben. Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung! Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch… — Oliver Kahn (@OliverKahn) May 27, 2023

Quanto a Salihamidzic, a saída aconteceu após as duas partes terem chegado a um «acordo», refere o clube. Para o cargo de diretor desportivo, porém, ainda não foi anunciado o sucessor.

O Bayern começou esta temporada com Julian Nagelsmann ao leme, mas o técnico foi despedido e deu lugar a Thomas Tuchel. Os bávaros caíram nos quartos de final da Liga dos Campeões diante do Manchester City, foram eliminados nos «quartos» da Taça da Alemanha e, apesar de terem conquistado o campeonato e a Supertaça, a época ficou aquém das expectativas.