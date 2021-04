Boateng vai deixar o Bayern Munique no final da presente temporada. A confirmação partiu de Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do clube alemão, antes do jogo com o Paris Saint-Germain.



«O Jérôme Boateng sabe que o seu contrato não vai ser prolongado. Ele vai sair do Bayern pela porta grande, talvez com mais títulos», disse Hasan Salihamidzic.

O internacional alemão de 32 anos representa o Bayern Munique desde 2011.